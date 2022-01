Vandaag gaat het langverwachte parlementaire debat over de invoering van een algemene vaccinatieplicht of een vaccinatiepas eindelijk van start. De commissie Volksgezondheid van de Kamer ­begint vandaag met een eerste reeks hoorzittingen. Volg die hoorzitting hier vanaf 10.00 uur live mee.

Vorige week was er nog stevige politieke discussie over welke corona-experts uitgenodigd zouden worden. Uiteindelijk klopten de politieke partijen af op maar liefst 32 namen. Onder impuls van Vlaams Belang zitten daar ook een aantal coronasceptici bij.

De Luikse huisarts Luc Herry, voorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), bijt vanmorgen de spits af. Daarna is het aan de omstreden dierenarts/viroloog Geert Vanden Bossche. Hij werd naar voren geschoven door Vlaams Belang en pleit er al langer voor om alle coronavaccinaties stop te zetten. Hij waarschuwt daarbij voor het ontstaan van een soort ‘supermutant’ van het coronavirus. Onder de Belgische wetenschappers worden de stellingen van Vanden Bossche afgedaan als nonsens, maar bij de vaccinatiesceptici en antivaxers is Vanden Bossche intussen een van de uithangborden. Hij spreekt in het parlement onder de vlag van zijn eigen opgerichte project ‘Voice for Science and Solidarity’.