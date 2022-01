Peter Dinklage niet opgezet met remake Sneeuwwitje

Niet iedereen is opgezet met de nieuwe remake van Disneys Snow White. Acteur Peter Dinklage uitte afgelopen week in de WTF-podcast van Marc Maron kritiek op de gedateerde manier waarop de dwergen in de film afgebeeld worden.

‘Er is veel hypocrisie bij betrokken’, meent de acteur met dwerggroei die succes oogstte als Tyrion Lannister in Game of thrones. ‘Ik was erg verbaasd toen Disney trots aankondigde dat ze een latina-actrice gecast hadden als Sneeuwwitje. Maar de zeven dwergen die in een grot leven, dat blijft wél oké om te vertellen? Heb ik dan niets kunnen bewerkstelligen om die clichés te bestrijden? Misschien ben ik niet luid genoeg.’

Disney heeft nog niet aangekondigd welke acteurs de dwergen zullen spelen. Een eerdere live-action remake, Snow White and the huntsman, kwam tien jaar geleden al onder vuur te liggen omdat de dwergen toen werden gespeeld door acteurs van gemiddelde lengte. Hun gezichten werden met behulp van special effects op kleinere lichamen gemonteerd.

Disney heeft intussen gereageerd op de kritiek. ‘We kiezen voor een andere aanpak met deze zeven personages en hebben overleg gepleegd met mensen met dwerggroei.’