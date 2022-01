Zwak Antwerp kan niet winnen van Sint-Truiden

Antwerp heeft voor het eerst dit jaar puntenverlies geleden. Tegen een bij momenten goed voetballend Sint-Truiden kwam de Great Old veel te plat voor de dag. Het werd uiteindelijk 1-1 op de Bosuil. Een knappe goal van Michel-Ange Balikwisha leverde zo niet meer dan een punt op. In de stand klimt Antwerp (voorlopig?) naast Club Brugge op de tweede plaats, op negen punten van leider Union. Sint-Truiden blijft elfde.

Suprise van de chef bij Antwerp: Pieter Gerkens. Tegen zijn ex-ploeg mocht de Limburger voor het eerst sinds midden december nog eens in de basis beginnen van Brian Priske. Yusuf was het kind van de rekening. Verder gunde de Deense coach Sam Vines opnieuw een kans. Ritchie De Laet verhuisde daardoor naar de rechtsachter, ten koste van Jelle Bataille.

Voor het laatst dit seizoen speelde Antwerp dinsdag voor een lege Bosuil. En lange tijd leek ons blad even leeg te blijven als de tribunes. Werkelijk niks speelde de Great Old klaar voor rust. Frey, Benson en Balikwisha werden zelden gevonden door hun collega’s achterin. Mede door toedoen van een fel opzittend STVV.

De Limburgers toonden zich scherper dan de thuisploeg en profiteerden van de ruimte die Antwerp op het middenveld bij momenten weggaf. Niet toevallig was de eerste noemenswaardige kans van de wedstrijd voor de bezoekers. Hayashi trapte een bal die uit de lucht kwam vallen in één tijd naast de kooi van Butez.

Over uit de lucht vallen gesproken. Gek genoeg was het toch Antwerp dat de score opende, iets voorbij het halfuur. Na een uitschuiver van Brüls mocht de kapitein oprukken. Met de buitenkant van zijn rechter vond De Laet Balikwisha aan de rand van de zestien. Die twijfelde niet en schilderde de bal met een penseelstreek voorbij Russo.

Op slag van rust leek STVV dan toch nog langszij te komen. Na Antwerps balverlies op het middenveld mocht Hayashi vrij aanleggen in de zestien. De Japanner besloot te wild over. Antwerp met een voorsprong de kleedkamer in. Domper op de vreugde: Benson moest nog voor rust naar de kant met een knieblessure. Miyoshi kwam hem vervangen.

Blessure De Laet

Helaas voor de thuisploeg toonde STVV zich een pak efficiënter in de tweede helft. Bij de eerste kans was het meteen prijs. Na een slordigheid van Verstraete op het middenveld voetbalde STVV een halve kans bij elkaar. Leistner verlengde de corner die daarop volgde. Aan de tweede paal kon de vrijstaande Hara binnenduwen: 1-1. Voor de Japanse spits zijn vierde goal in vijf wedstrijden.

Antwerp moest opnieuw op zoek naar een doelpunt, maar stootte op hetzelfde probleem als in de eerste helft. Rood en wit eiste de bal op, maar slaagde er maar niet in om zijn aanvallers te bereiken. Balikwisha en Miyoshi toonden zich te statisch en gaven hun ploegmaats te weinig aanspeelmogelijkheden. Ook Frey, een pak minder dan tegen Charleroi en Oostende, zat in de tang van de STVV-verdediging.

In minuut 65 voelde Priske het moment gekomen om in te grijpen. Pieter Gerkens mocht naar de kant en met Samatta kwam er een tweede spits in de plaats. Ook De Laet ging van het veld. De kapitein had last van de enkel na een stevige tackle op Cacace. De Laet ging kermend naar de grond, probeerde nog even, maar kon uiteindelijk niet meer verder. Bataille kwam in zijn plaats.

Een kwartier voor tijd leek STVV de match helemaal te doen kantelen. Na een goeie voorzet van Hashioka duwde Hayashi de 1-2 binnen. Van Damme keurde de treffer af. Op de herhaling was duidelijk te zien dat Hayashi buitenspel stond. Antwerp haalde opgelucht adem.

Het bleef wachten op een slotoffensief van de thuisploeg. Maar verder dan een paar kopkansjes voor Frey en Samatta kwam Antwerp niet meer. Met het eerste puntenverlies van 2022 laat de Great Old de kans liggen om optimaal te profiteren van het onderlinge duel tussen Club Brugge en Union donderdagavond.