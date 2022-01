Neil Young wil Spotify doen kiezen: ‘Joe Rogan of ik’

Neil Young wil zijn muziek weghalen van de Zweedse streamingdienst als reactie op de vaccindesinformatie van podcaster Joe Rogan.

‘Spotify mag kiezen: ze kunnen Rogan hebben, of Young. Maar niet alletwee.’ Op zijn site publiceerde Neil Young een open brief aan zijn managers met de vraag om zijn muziek van Spotify te halen. De Canadese zanger neemt de streamingdienst kwalijk dat ze ‘desinformatie verspreiden over vaccins.’

Youngs doelwit is Joe Rogan, die in zijn podcast The Joe Rogan experience het nut van vaccins voor jonge mensen in twijfel trekt en onbewezen behandelingen als ivermectine aanraadt tegen het coronavirus. Rogan kwam eerder deze maand onder vuur van meer dan 1.000 Amerikaanse wetenschappers, dokters en professoren, die hem in een open brief bestempelden als ‘een bedreiging voor het publiek welzijn’.

Voorlopig zwijgen de kanonnen: Young verwijderde de brief van zijn site, en zowel zijn als Rogans catalogus staan nog op Spotify. Het is niet de eerste keer dat Young zou vertrekken bij de streamingdienst: in 2015 verwijderde hij zijn muziek al eens omdat hij vond dat de geluidskwaliteit te laag was.