Nederland kondigt versoepelingen aan: ‘We nemen een groot risico’

Een torenhoog aantal besmettingen, zei de Nederlandse minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. Toch kondigt Nederland een reeks versoepelingen aan. ‘We zoeken de grenzen van het mogelijke op’, zei premier Mark Rutte daarover.

‘We gaan bewust de grenzen van het mogelijke opzoeken’, zei de Nederlandse premier Mark Rutte aan het begin van de persconferentie. Hoewel de besmettingscijfers stijgen, worden een reeks versoepelingen aangekondigd. ‘We nemen hiermee een risico’, zei de premier.

‘Over drie weken zijn de cijfers hoger, dat weten we zeker’, zei minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. ‘Maar dat (de versoepelingen, red.) doen we weloverwogen, omdat nog langer met beperkingen leven onze gezondheid zou schaden.’

Wat met de druk op de ziekenhuizen? ‘Volgens buitenlandse studies ligt de kans om na een besmetting met de omikronvariant in het ziekenhuis te belanden, veertig tot zestig procent lager dan de deltavariant’, aldus Rutte nog.

Deze versoepelingen gaan in vanaf woensdag 26 januari:

De horecasector mag open van 5 uur tot 22 uur voor mensen met een coronatoegangsbewijs en een mondmasker op tot ze op hun vaste zitplaats zijn.

mag open van 5 uur tot 22 uur voor mensen met een coronatoegangsbewijs en een mondmasker op tot ze op hun vaste zitplaats zijn. Theaters en bioscopen mogen ook weer mensen ontvangen tot 22 uur, maar die moeten dan wel anderhalve meter afstand van elkaar houden. Ook moeten ze net in andere sectoren die weer open gaan hun QR-code tonen die geldig is met een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve test.

mogen ook weer mensen ontvangen tot 22 uur, maar die moeten dan wel anderhalve meter afstand van elkaar houden. Ook moeten ze net in andere sectoren die weer open gaan hun QR-code tonen die geldig is met een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve test. Musea, pretparken en dierentuinen kunnen ook weer bezoekers met een coronapas welkom heten.

kunnen ook weer bezoekers met een coronapas welkom heten. Evenementen worden onder voorwaarden weer mogelijk. Binnen geldt een maximum van 1.250 bezoekers die anderhalve meter afstand houden en buiten mag een derde van de maximumcapaciteit worden benut. Daarmee mag er ook weer publiek aanwezig zijn bij sportwedstrijden.

Voor toegang tot de horeca en culturele instellingen als theaters en bioscopen zal een 3G-beleid geleden. Dat betekent dat bezoekers ouder dan 13 jaar een negatieve test, vaccinatie- of herstelbewijs moeten voorleggen.

De regeringsleider zei te hopen daar niet over enkele weken weer op terug te hoeven komen. Om dat te voorkomen, is het vooral belangrijk dat iedereen de basismaatregelen naleeft en zich aan de nog bestaande regels houdt.

Het pakket versoepelde coronamaatregelen dat dinsdag is aangekondigd, ‘geldt in principe voor zes weken, maar over drie weken is er een nieuw weegmoment, om te kijken hoe de zaak er dan voorstaat’, aldus de premier.