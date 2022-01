Vandenbroucke wil luchtkwaliteit in horeca betonneren in de wet

Minister Frank Vandenbroucke timmert aan een wet die horeca en zalen toelaat om hun ventilatiegraad te afficheren, ook na de pandemie.

Bij het voorstellen van de coronabarometer benadrukte coronacommissaris Pedro Facon al het belang van ventilatie. Zelfs in fase rood zullen zalen met een goede luchtkwaliteit (lees: minder dan 900 CO 2 -deeltjes per miljoen) tot 100 procent van hun capaciteit kunnen gebruiken. Bij slechtere leerlingen is dat 70 procent.

Ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) noemde dat dinsdag in de ­Kamercommissie ‘een belangrijke stap vooruit’. Maar daar wil hij het niet bij ­laten. Zijn kabinet timmert in stilte aan een wetsontwerp dat het ­belang van ventilatie ook op langere termijn betonneert. Vandenbroucke denkt daarbij aan een systeem van ­‘labels’ waardoor de overheid een onderscheid kan ­maken op basis van ventilatiecapaciteit, en zo beter kan oordelen wie mag openblijven en wie niet.

Later ook sancties?

‘De allereerste stap die we moeten zetten, is dat we overal CO 2 -meters voorzien in de zalen’, verduidelijkte Vandenbroucke in het parlement. ‘De volgende stap is een systeem van labels, waarbij we ­horeca en zalen toelaten om voor hun klanten te afficheren welke graad van ventilatie ze kunnen ­bereiken. Die drempels moeten natuurlijk realistisch zijn. Pas later kunnen we in een derde stap ook strenge normen opleggen met sancties.’ Hij benadrukte daarbij dat zijn wettelijke initiatief ‘breder en permanenter van aard is dan wat nu voorligt in de barometer’.

Het kabinet-Vandenbroucke nam intussen ook al het initiatief om het voorstel zowel in de federale regering als interfederaal, via het Overlegcomité, te bespreken. Vandenbroucke maakt zich sterk dat maatregelen voor de luchtkwaliteit een federale bevoegdheid zijn, maar ook de deelstaten trekken het thema naar zich toe.

Zo ziet de Vlaamse regering voorlopig geen reden om het gaspedaal in te duwen. Daar stellen ze dat de coronabarometer voorlopig alles reguleert en dat een breder kader van normen iets voor na de pandemie is. Vlaanderen wil in dat opzicht ook liever zelf de touwtjes in handen blijven houden.

Aan Franstalige kant leven er dan weer praktische bezwaren, want wie zal de maatregelen betalen? En komen er dan ook financiële steunmechanismen vanuit de ­federale overheid?