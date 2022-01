Bouba Kalala klaagt discriminatie op huurmarkt aan: ‘Ik had niet verwacht dat mijn naam een probleem zou zijn’

‘Ik ga mijn zoektocht naar een appartement in Antwerpen niet voortzetten onder een Vlaams klinkende naam, want ik ben niet het probleem’, zegt Bouba Kalala.

Bouba Kalala (24), bekend van De mol, ex-presentator bij Studio Brussel en tegenwoordig communicatiemedewerker van Conner Rousseau (Vooruit), zocht een appartement in Antwerpen. Toen hij eindelijk iets had gevonden waarvan hij fan was, werden zijn verschillende mails genegeerd. Diezelfde week stuurde hij een mail met een ander account, onder de naam Yanni Vandenbroeck. Yanni is Kalala’s officiële voornaam. Vandenbroeck is de achternaam van zijn moeder. Twee uur later kreeg hij een uitnodiging om het pand te bezoeken.

Wat was je reactie toen je plots wel een antwoord kreeg?

‘Ik ben eerst nog in mijn mailbox nagegaan of ik mijn vorige mails wel had verstuurd en of ik misschien een antwoord niet had zien voorbijkomen. Ik snapte echt niet dat ik dit meemaakte. Ik was niet kwaad, maar het kwam wel hard binnen. Ik dacht: wat ik ook doe, wie ik ook ben, dat maakt dus toch niet uit. In de eerste plaats zal ik nog altijd een “buitenlander” zijn. Het was pijnlijk om daarmee geconfronteerd te worden. Ik maakte me plots zorgen over mijn toekomst. Wat als ik kinderen krijg, die ook mijn achternaam zullen hebben?’

Heb je het appartement uiteindelijk bezocht?

‘Neen, dat heb ik niet gedaan. Veel mensen zeiden wel dat ik een klacht moest indienen bij Unia (de interfederale instelling die strijdt tegen discriminatie, red.), maar voor mij hoeft dat niet. Dan blijf ik in die negativiteit zitten. Het heeft volgens mij weinig zin om dit individuele geval aan te kaarten bij Unia. Zeker nu ik heel veel berichten krijg van andere jongeren die ook omwille van hun afkomst of door een fysieke beperking gediscrimineerd werden.’

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (2020) blijkt dat een op de vier Antwerpenaren gediscrimineerd wordt door makelaars.

‘Ik vind het frappant hoe vaak dit gebeurt. Discriminatie is strafbaar, dus meer praktijktesten zijn nodig. Ze zorgen voor confrontatie, zodat pandeigenaars die discrimineren even kunnen beseffen waarmee ze bezig zijn Daarnaast werd ik ook gecontacteerd door Antwerps schepen van Gelijke Kansen Karim Bachar (van Vooruit, de partij waar Bouba Kalala ook voor werkt, red.) dat er in Antwerpen projecten zijn die dat bijhouden. Die zijn broodnodig, want dit probleem zal zichzelf niet oplossen.’

Je hebt nu nog steeds geen appartement.

‘Gelukkig hebben veel mensen hun hart wel op de juiste plaats. Nadat ik mijn verhaal had gedeeld op Twitter, kreeg ik hulp aangeboden bij mijn zoektocht naar een appartement. Ik geloof dat het wel goed komt.’