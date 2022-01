Europese beurzen boeken herstel, maar vragen blijven

De Europese beurzen boeken vandaag herstel, net zoals de Brusselse sterindex Bel20, maar de rit is hobbelig.

Zowel de Brusselse sterindex Bel20 als andere beursgraadmeters boekten vandaag herstel na de afstraffing van gisteren. De Bel20 boekte een herstel van bijna 1 procent. Een uur voor sluiting zorgde verkoopdruk in de VS nog even voor een dip. Waar de grootste Europese aandelen, lid van de Eurostoxx 50, gisteren 4,1 procent lieten liggen, was maandagavond een wilde beursdag in de VS alsnog in de plus geëindigd.

Europese beurzen openden al meteen vanochtend prompt licht in de plus na de afstraffing van gisteren maar in de eerste beurshandel in de VS werd het herstel van maandagavond daar al opnieuw in vraag gesteld. Het zijn dezelfde thema’s die de beurs bezighouden: wat is de impact van het rentebesluit dat de Amerikaanse centrale bank, Federal Reserve, gaat nemen in de strijd tegen de inflatie?

Volgens de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs, dreigt een groeishock. Als de Federal Reserve te hard op de rem staat, dreigt dat op de economische groei te gaan wegen. Ook in Europa zijn er vragen bij het potentieel dat aandelen op korte termijn hebben. ‘Centrale bankiers bouwen hun steun af. Er was ook nog eens een extra turbo op aandelen in de vorm van hogere multipels, beleggers die bereid waren een hogere koers-winstverhouding te aanvaarden, ook die neemt nu af’, zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING Bank.

Nicholas Colas van Datatrek Research laat zich ook in die zin uit. ‘Op korte termijn zijn we voorzichtig met aandelen maar we blijven optimistisch op de middellange en lange termijn.’

Na de afstraffing van gisteren noteert de Bel20, de index van 20 belangrijkste aandelen in Brussel, opnieuw boven de 4.000 punten. Een halfuur voor sluiting is er sprake van een herstel van ruim 1 procent na de daling met 3,7 procent op maandag. Uiteindelijk sloot de Bel20 0,91 procent hoger af op bijna 4030 punten. KBC Groep boekte het sterkste herstel en ook Colruyt, Proximus en Elia waren bij de sterkste stijgers.

Frank Vranken, aandelenstrateeg van Edmond de Rotschild, zei gisteren al dat na de afstraffing wat herstel mogelijk was. ‘Beurzen gaan nooit in een rechte lijn.’ De Vix-index, die de schommelingen meet op de beurs, is sterk gestegen, wat wil zeggen dat de rit voor beleggers er hobbelig uitziet.