De Brusselse politie heeft een intern onderzoek geopend naar de arrestatie van een 28-jarige man in de marge van de coronabetoging afgelopen zondag. Dat bevestigt de Brusselse politie.

Op beelden, die aanvankelijk verspreid werden door het Facebookplatform ‘Vécu 3 officiel’, is te zien hoe politiemensen meerdere klappen uitdelen aan een man die op de grond ligt.

Het incident vond plaats nadat er rellen waren uitgebroken in en rond het Jubelpark. Volgens de man, die bij verschillende media zijn verhaal deed, was zijn vriendin boodschappen aan het doen toen ze plots in paniek belde omdat er relschoppers en politieagenten opdoken in de straat. De man wou naar eigen zeggen zijn vriendin in veiligheid brengen en kwam in het gewoel terecht.

De man zegt dat hij door vier agenten werd overmeesterd, en dat hij klappen kreeg met de wapenstok en met de vuist. Hij werd vervolgens samen met andere arrestanten overgebracht naar de kazerne van Etterbeek. Daar zou hij hebben proberen uit te leggen dat het om een misverstand ging. Na enige tijd zou hij wel overgebracht zijn naar het ziekenhuis, waar hij gehecht werd aan het hoofd.

Volgens een reportage van RTL had de man niets met de betoging te maken.

De politie zegt dat ze op de hoogte is van de zaak. ‘We voeren een intern onderzoek naar dit incident’, zegt woordvoerster Ilse Van de Keere. ‘Het is niet duidelijk of de man al dan niet betrokken was bij de betoging, ook dat maakt deel uit van het onderzoek.’

Ook wat er zich precies heeft voorgedaan voorafgaand aan de beelden, is op dit moment nog niet duidelijk.