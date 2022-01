Rode Duivels oefenen op 26 maart in Dublin tegen Ierland

Op 26 maart spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd van 2022 in en tegen Ierland, dat bevestigde de Belgische voetbalbond dinsdag. Voor de Duivels is het de eerste van twee oefenwedstrijden die ze eind maart spelen ter vervanging van de geannuleerde stage in Qatar.

De wedstrijd tegen Ierland op 26 maart vindt plaats in het Aviva Stadium in Dublin en kadert in de viering van de honderdste verjaardag van de Ierse bond. Hoe laat de match wordt afgetrapt, moet nog bepaald worden. Zoals eerder bekendraakte zal bondscoach Roberto Martinez enkel spelers met minder dan vijftig caps oproepen voor de interlandbreak in maart.

De laatste confrontatie tussen België en Ierland dateert van het Europees Kampioenschap van 2016 in Frankrijk. De Rode Duivels wonnen met 3-0 na doelpunten van Romelu Lukaku (2x) en Axel Witsel.