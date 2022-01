Water drinken uit de zee, dat toen je best niet. Dat weten we allemaal, maar nu wordt het toch werkelijkheid. In Nieuwpoort is via een nieuwe installatie voor het eerst drinkwater geproduceerd uit zeewater.





Minister van Omgeving Zuhal Demir noemt het project een mijlpaal in de bescherming van onze drinkwaterbevoorrading, want onze zomers die worden al, want onze zomers die worden almaar droger. Is dit de redding voor ons waterprobleem?