Einde van ‘Fight club’ aangepast in China: ‘Alle criminelen zijn opgepakt’

Op een Chinees streamingplatform heeft de Amerikaanse film Fight club een opvallend alternatief einde gekregen.

Wie David Finchers filmklassieker Fight club uit 1999 op het Chinese streamingplatform Tencent Video bekijkt, krijgt een heel ander einde te zien. Voor het moment dat de wolkenkrabbers instorten in het origineel, verschijnt er plots een zwart scherm met de boodschap: ‘De politie had het plan snel door. Alle criminelen zijn gearresteerd en de bom is met succes onschadelijk gemaakt. Na het proces is Tyler in de psychiatrie opgenomen. In 2012 is hij uit het ziekenhuis ontslagen.’

Het plan van het hoofdpersonage – Tyler Durden, gespeeld door Brad Pitt – om het einde van de moderne beschaving in te luiden, wordt in de Chinese versie dus verijdeld. De subversieve plot van de film wordt zo ontkracht. Spoiler alert: dat Tyler Durden voortgesproten is uit de schizofrene verbeelding van de verteller, gespeeld door Edward Norton, is dan weer niet geknipt.

Screenshots van het alternatieve einde gingen afgelopen weekend viraal op Chinese sociale media. Fans noemen de aanpassing schandalig.

Niet ongewoon in China

Het is niet duidelijk of de Chinese overheid, het streamingplatform of de producers zelf verantwoordelijk zijn voor het alternatieve einde. Dat buitenlandse films en series in China worden gecensureerd, is niet ongewoon. Zo is Lord of War, een film over een wapenhandelaar met Nicolas Cage, volgens Vice dertig minuten korter op Tencent Video. Op het einde krijgen de kijkers de boodschap dat de wapenhandelaar is veroordeeld tot levenslange celstraf. Zelfs The Simpsons ontsnappen niet aan censuur. Zo werd een grap over Tiananmen Square geknipt in een aflevering.