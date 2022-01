‘Waar is Peng Shuai?’-T-shirts weer toegelaten op Australian Open

Na een kort verbod zijn shirts met het opschrift ‘Waar is Peng Shuai?’ opnieuw toegelaten op de tribunes van de Australian Open. Spandoeken met hetzelfde opschrift blijven verboden.

‘Toeschouwers moeten komen om van het tennis te genieten. Als ze daarbij een ‘Waar is Peng Shuai?’-shirt aanhebben, is dat oké’, laat de organisatie van de tenniswedstrijd Australian Open vandaag weten. Omdat spandoeken een hoger ‘politiek statement’-gehalte hebben, blijven die wel verboden. De acties mogen niet ‘storend’ zijn, laat de organisatie weten.

De organisatoren komen daarmee terug op een eerdere beslissing die de T-shirts verbood. Politieke statements waren niet welkom op het toernooi, luidde de redenering. Onder meer voormalig tennisster Martina Navritilova vond dat ‘zielig’. Andere critici verweten de organisatoren dat ze plooiden voor Chinese druk. ‘Chinees sponsors gaan voor op mensenrechten’, sneerden ze. Volgens sommigen ging het ‘om een statement over mensenrechten, niet om een politiek statement’.

Go fund me

Het welzijn van de Chinese Peng Shuai is tot ver buiten de tenniswereld voer voor discussie. Peng was een tijdlang vermist nadat ze de voormalige Chinese vicepremier Zhang Gaoli van seksueel overschrijdend gedrag had beschuldigd. Dubieuze video’s en verklaringen over de feiten die nadien verschenen, deden wereldwijd de wenkbrauwen fronsen. Velen menen dat Peng haar latere verklaringen onder zware druk van de Chinese communistische partij heeft gegeven.

Als steunbetuiging voor Peng trekken heel wat tennisfans daarom nu met zo’n shirt naar de tribunes van de Australian Open. Nu de opdruk weer welkom is, zijn supporters van Peng van plan om later deze week gratis shirts uit te delen aan de ingang. Om die betalen zamelden ze via een Go fund me 10.000 dollar in.