Britse politie onderzoekt feestjes Downing Street

De Britse politie onderzoekt of Downing Street de coronamaatregelen van het land heeft geschonden met feestjes tijdens de lockdown.

Politiecommissaris Cressida Dick zegt dat de politie mogelijke inbreuken van de covid-19-regels in Downing Street en de bestuurskamers van Whitehall onderzoekt.

De aankondiging volgt op nieuwe beschuldigingen over een verjaardagsfeestje voor premier Boris Johnson in juni 2020. Downing Street heeft toegegeven dat medewerkers van Boris Johnson tijdens de lockdown in de ambtswoning van de premier waren samengekomen voor een verrassingsfeestje voor de premier. Johnson zelf zou ‘minder dan tien minuten’ aanwezig zijn geweest.

Het is een van meerdere feestjes die in Downing Street zouden plaatsgevonden hebben terwijl de rest van het land op slot was. Over een van de feestjes verklaarde Johnson in het Lagerhuis dat hij dacht dat het werkgerelateerd was.

Intussen loopt het onderzoek van topambtenaar Sue Gray ook voort. Zij moet een oordeel vellen over de feestjes op Downing Street 10 en de rol van Boris Johnson daarin. Als Gray een hard oordeel velt over de feestjes en de rol van Johnson daarin, zal de roep om zijn ontslag opnieuw luider klinken. Zeker als zij concludeert dat de premier het Lagerhuis heeft voorgelogen over wat hij precies wist over de feestjes, lijkt zijn val onvermijdelijk.

Haar rapport werd nog deze week verwacht, maar mogelijk wordt dat nu uitgesteld tot het politieonderzoek is afgerond.

Het schandaal doet de populariteitscijfers van Johnson afkalven. Ook in zijn eigen partij. meerdere Conservatieven vragen zijn ontslag. Maar ze zijn nog niet met genoeg om een vertrouwensstemming af te dwingen.