‘Oud-deelneemster The voice Holland doet aangifte tegen regisseur’

Een oud-deelneemster van The voice Holland heeft aangifte gedaan tegen een regisseur van het tv-programma. Dat meldt het Algemeen Dagblad. De man zelf vindt dat hij niets verkeerd heeft gedaan.

Aan de hand van tientallen anonieme getuigenissen onthulde Boos, het Youtubekanaal van BNN/VARA, hoe alomtegenwoordig seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The voice of Holland jarenlang is geweest. Na grondig onderzoek verzamelde de redactie negentien meldingen tegen de bandleider ­Jeroen Rietbergen.

Boos-presentator Tim Hofman en zijn team kregen ook meldingen binnen van vijftien vrouwen over een niet nader genoemde ­regisseur van The voice. Tegen hem zou volgens het Algemeen Dagblad nu ook een aangifte zijn gedaan.

De regisseur laat aan de Nederlandse krant weten dat hij zich niet herkent in de beschuldigingen, al geeft hij toch dat hij ‘amicaal’ is met kandidaten. Zo geeft hij ze wel eens een knuffel of complimentjes. ‘Over hun uiterlijk, over hun kleding. Dan zeg ik: jee, wat zie jij er prachtig uit. Of: waw, draai je eens om. Dat doe ik om ze zich goed te laten voelen. Ik heb daar nog nooit problemen mee gehad.’

Hoewel hij zegt dat ‘er op het moment zelf nog niemand over geklaagd heeft’, beseft hij dat ‘in 2022’ er ‘blijkbaar wel mensen zijn die dit verkeerd opvatten’.

Het interview is voor de Boos-uitzending van afgelopen donderdag afgenomen. Het AD had al ‘enkele belastende verklaringen’ over de regisseur binnengekregen.

Ook over coach Marco Borsato kwamen meldingen binnen en tegen coach Ali B zijn twee aangiftes gedaan.