Nadal werkt zich uit de naad voor plaats in halve finale, Keys imponeert bij de vrouwen

Rafael Nadal ligt nog steeds op koers voor zijn 21e grandslamtitel. De Spanjaard bleek in de kwartfinales van de Australian Open te sterk voor Denis Shapovalov. Het was een zwaarbevochten zege waarin Nadal een 2-0 voorsprong uit handen gaf.

Nadal wist de eerste twee sets redelijk eenvoudig naar zich toe te trekken (6-3 en 6-4), maar verloor de derde set met 6-4.

In de vierde set bij een achterstand van 4-1 moest de Spanjaard een medische time-out nemen. Zijn fysieke problemen bleven Nadal ogenschijnlijk parten spelen en Shapovalov trok de stand weer gelijk: 2-2.

Rafa Nadal is heading off court for a medical evaluation ahead of a deciding set



Who will book their place in the final four of the Australian Open?

In de vijfde en beslissende set startte Nadal prima door zijn eerste game te pakken en de Canadees meteen te breken. Na een zwaarbevochten game kwam Nadal op een comfortabele 3-0 voorsprong in de vijfde set om die vervolgens met 6-3 naar zich toe te trekken.

"This is something from Rafa Nadal!"



The Australian Open crowd go wild for this winner from the 2009 champion

Bij zijn eerste matchpoint was het meteen raak. ‘Ik was volledig kapot’, zei Nadal na de match. ‘Het was heel warm en hier had ik niet voor getraind. Ik weet dus niet hoe ik deze match nog heb kunnen winnen. Het is geweldig dat ik hier in de halve finales sta.’

Het leek over en sluiten, maar toen... de wederopstanding van Nadal. Wat een overwinning!



Kijk de Australian Open live op Eurosport of reclamevrij op discovery+

Nadal neemt het in de halve finales op tegen de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 7) of Fransman Gael Monfils (ATP 20), die elkaar later dinsdag treffen. In de andere halve finale kijkt de winnaar van de kwartfinale tussen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 4) en Italiaan Jannik Sinner (ATP 10) de Rus Daniil Medvedev of Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 9) in de ogen. De Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic is er na de visumheisa niet bij waardoor Medvedev als tweede reekshoofd het hoogst geplaatst is ‘Down Under’.

De 35-jarige Spanjaard heeft dit seizoensbegin de goede vorm beet. In aanloop naar de Australian Open won hij in Melbourne al zonder setverlies een voorbereidingstoernooi. Nadal won de Australian Open in 2009, na winst in de finale tegen Roger Federer. Hij was viermaal verliezend finalist in Melbourne, in 2012 (tegen Novak Djokovic), 2014 (tegen Stan Wawrinka), 2017 (tegen Roger Federer) en 2019 (tegen Novak Djokovic). De Spanjaard jaagt in Melbourne op een 21e grandslamtitel, waarmee hij geschiedenis zou schrijven. Hij kan er immers de eerste tennisser ooit worden die meer dan 20 grandslamtoernooien kan winnen. Momenteel staat hij op gelijke hoogte met Roger Federer en Novak Djokovic, die niet van de partij zijn in Australië.

Keys vermorzelt vierde reekshoofd

Madison Keys (WTA 51) is de eerste halvefinaliste op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De Amerikaanse won in twee sets van de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 4) met 6-3 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 25 minuten.

Keys, die voor de Australian Open het voorbereidingstoernooi in Adelaide won, speelt in de halve finale tegen de winnares van het duel tussen de Australische Ashleigh Barty (WTA 1) en de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 21). Zij werken later dinsdag hun kwartfinale af.

Voor de Amerikaanse wordt het haar tweede halve finale in Melbourne. In 2015 verloor ze in die fase van Serena Williams. Op de US Open haalde Keys in 2017 de finale, haar beste prestatie op een grandslamtoernooi.