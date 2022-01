Tijdens een persconferentie over de Amerikaanse economie heeft Joe Biden uitgehaald naar een verslaggever van het conservatieve Fox News. De president had niet in de gaten dat zijn microfoon nog aan stond. Bekijk het incident in bovenstaande video.

Bidens uithaal ging over Peter Doocy: een Fox-journalist met wie Biden wel vaker hevige discussies heeft tijdens persconferenties. Biden zou Doocy maandagavond nog gebeld hebben om ‘het uit te praten’.

Het is niet de eerste keer dat Biden uitvalt tegen een journalist. Vorige week nog, in een persbriefing over Oekraïne, noemde hij een vraag van Fox-journaliste Jacqui Heinrich ‘stom’ (zie einde van onderstaande video).