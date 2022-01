Weerbericht | Mistig en bewolkt, maar droog

Dinsdag krijgen we mist en lage wolken met maxima tussen 1 en 6 graden. Ook de komende dagen wordt het wisselvallig en bewolkt, meldt het KMI.

Dinsdag begint met aanvriezende mist op veel plaatsen. In de loop van de dag blijven mist en lage wolken hardnekkig hangen. Op de toppen van de Ardennen zijn er nog opklaringen mogelijk. De maxima schommelen tussen 1 graad in sommige Ardense valleien en 6 graden op de toppen. In Vlaanderen schommelen de maxima rond 3 of 4 graden. Er staat weinig of geen wind.

Dinsdagavond- en nacht wordt het overal zwaarbewolkt en nevelig met mist die plaatselijk het zicht kan beperken. Het blijft droog. De minima liggen tussen -3 graden in de Ardennen en +2 graden in het westen.

Woensdag verwacht het KMI in de voormiddag verspreide mist, die soms aanvriest. Het zicht verbetert in de loop van de dag, maar het blijft zwaarbewolkt en droog. De maxima schommelen tussen -1 graad op de Hoge Venen en 6 graden aan zee. De wind is zwak tot matig uit zuidwest tot west.

Donderdag trekt een storing van het noordwesten naar het zuidoosten over ons land. Het is eerst zwaarbewolkt met regen en later wordt het droger met opklaringen vanaf de kust. Het wordt tijdelijk zachter met maxima van 4 graden in Hoog-België en 8 graden in het westen van het land.

Vrijdag is het meestal droog met veel wolkenvelden, maar soms ook enkele opklaringen. De maxima schommelen tussen 3 graden in Hoog-België en 8 graden in Vlaanderen. Zaterdag is het vrij zacht en zwaarbewolkt met meer wind en waarschijnlijk wat regen of enkele buien. De maxima schommelen tussen 5 en 10 graden.