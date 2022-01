‘VS overwegen troepeninzet in Oost-Europa’

De Amerikaanse regering van president Joe Biden overweegt duizenden troepen en militaire schepen en vliegtuigen naar NAVO-lidstaten in Oost-Europa te sturen, meldt The New York Times.

Het zou in eerste instantie om 1.000 tot 5.000 troepen gaan, met de mogelijkheid dat aantal te vertienvoudigen als de situatie verslechtert. Biden is niet van plan troepen naar Oekraïne zelf te sturen, aldus de krant. Wel noemt The New York Times Litouwen, Estland en Letland. Landen die grenzen aan of niet ver van Rusland liggen. Amerikaanse troepen daar is een scenario dat Poetin zal willen vermijden.

Tot nu toe was de Amerikaanse president terughoudend om het Amerikaanse leger in te zetten in de situatie rond Oekraïne, uit angst dat Rusland de aanwezigheid van Amerikaanse troepen als provocatie zou zien. Biden zal volgens de krant binnen enkele dagen een beslissing nemen over de uitzending van troepen.

Het Pentagon wil niet reageren op het artikel van The New York Times. De woordvoerder van het Pentagon, John Kirby, zei vrijdag al wel: ‘We gaan ervoor zorgen dat we opties klaar hebben om onze bondgenoten gerust te stellen, met name aan de oostflank van de Nato.’

Gezinnen Amerikaanse diplomaten verlaten Kiev

Eerder op zondag heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken familieleden van diplomatiek personeel op de ambassade in Kiev opgedragen uit Oekraïne te vertrekken. Dat ‘wegens de aanhoudende dreiging van een Russische militaire operatie’.

Lokale personeelsleden kunnen de ambassade desgewenst verlaten, en Amerikaanse burgers die in Oekraïne verblijven ‘moeten dringend overwegen’ het land met een commerciële vlucht of een ander vervoermiddel te verlaten, klinkt het in de verklaring.

Washington voegde daar later op de dag nog een negatief reisadvies voor Rusland aan toe. De VS ontraden Amerikanen met klem om over land van Rusland naar Oekraïne te reizen vanwege de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. ‘Bovendien bestaat er in heel Rusland de kans dat buitenlanders worden lastiggevallen, inclusief het opleggen van regels die specifiek op buitenlanders gericht zijn’, staat er in het bericht van het ministerie.

De VS en de andere westerse landen vrezen dat Rusland een inval in Oekraïne plant, al tasten ze nog in het duister over de omvang van de mogelijke operatie. Dat Oekraïne op westerse steun kan rekenen, moet onder meer blijken uit het feit dat de VS militair hulpmateriaal naar het land hebben gestuurd.