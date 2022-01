Eerste ronde presidentsverkiezingen in Italië levert niets op

De eerste ronde in de Italiaanse presidentsverkiezingen heeft nog geen winnaar opgeleverd. De grootste regeringspartijen hadden vooraf aangekondigd dat hun parlementsleden blanco zouden stemmen.

De ambtstermijn van de zittende president Sergio Mattarella loopt, na zeven jaar, ­begin februari af. De parlementsleden en afgevaardigden van de twintig regio’s zijn dus op zoek naar een nieuwe president. Een eerste stemronde leverde echter niets op. Niemand geraakte aan twee derde van de stemmen van de kiesgerechtigden. Pas bij de vierde ronde, donderdag, wordt er een resultaat verwacht. Dan volstaat een absolute meerderheid.

Het presidentschap is een ­eerder ceremoniële functie in het land, maar op cruciale momenten – bij een regeringsvorming of een politieke crisis – kan de president wel degelijk sterk wegen. In een ­politiek woelig land als Italië brengt de president geregeld de nodige rust en stabiliteit.

Oud-premier Silvio Berlusconi (85) aasde op de functie, maar trok zich op het nippertje terug als kandidaat. Alleen al zijn kandidatuur was voor heel wat Italianen reden voor ophef.

Mario Draghi, op dit moment premier van Italië, is een ernstigere kandidaat. De voormalige voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) geniet het morele gezag dat vereist is van een president. Als premier bepaalde hij in grote lijnen waaraan het Europese coronaherstelfonds besteed zal worden, maar sommigen vrezen een machtsvacuüm als hij vertrekt. De vraag is ook wie hem zal opvolgen als premier.

Matteo Salvini van de rechtse partij Lega Nord zou druk in de weer zijn om alternatieve kandidaten te vinden. De bedoeling is dat de rechtse partijen zich dan achter deze kandidaat zouden scharen. Salvini wil Draghi in het zadel houden als premier. ‘We hebben drie à vier voorstellen’, zei hij over nieuwe kandidaturen. De volgende stemming vindt dinsdag plaats. Opnieuw moet er een tweederdemeerderheid gevonden vooraleer de kandidaat aangenomen wordt als president.