Drama voor Egan Bernal: onder meer gebroken knieschijf en dijbeen na botsing met bus op training

Egan Bernal (25) is maandag zwaar ten val gekomen op training in Colombia. De winnaar van de Ronde van Italië van vorig jaar werd meteen naar het ziekenhuis overgebracht. Onderzoeken wezen uit dat de Colombiaanse klimmer onder meer een gebroken knieschijf en dijbeen heeft opgelopen.

‘Bernal heeft een zwaar ongeval gehad met een bus. Uit de eerste info blijkt dat hij niet zwaargewond is’, klonk het eerst in Colombiaanse media. De renner van Ineos Grenadiers was in zijn thuisland aan het trainen met zijn tijdritfiets toen hij tegen een geparkeerde autobus knalde. ‘Hij werd door de medische staf naar het ziekenhuis gebracht en was bij bewustzijn toen hij daar arriveerde’, communiceerde zijn team al snel. ‘Egan is stabiel en ondergaat nu verder onderzoek.’

#ATENCION Egan Bernal, ciclista colombiano sufrió un accidente en carreteras colombianas. Según las autoridades, Bernal chocó contra un bus estacionado en la vía.#RadioUnoTunja pic.twitter.com/CInWYPvVGW — Radio Uno Tunja (@radio1tunja) January 24, 2022

Uiteindelijk bleek de schade toch zeer groot. ‘Het was een harde klap op zijn been’, reageerde Xabier Zandio, sportdirecteur van Ineos Grenadiers, bij het Colombiaanse Marca. ‘De bus was gemaakt van vezels en niet van metaal.’ Volgens het ziekenhuis in Bogota brak Bernal zijn knieschijf én dijbeen en moet hij onder het mes. Verder is er ook schade aan de nek- en borstwervels. Het is nog onduidelijk voor hoelang hij precies buiten strijd zal zijn, al staat hem hoe dan ook een lange revalidatie te wachten.

Bernal werkte in Colombia een stage af met zijn ploegmaats Richard Carapaz, Dani Martínez, Jonathan Narvaez, Brandon Rivera, Andrey Amador, Omar Fraile en Carlos Rodríguez. De gewezen Tourwinnaar (2019) en winnaar van de Giro van vorig jaar zou normaal over drie weken aan zijn seizoen beginnen in de Ronde van de Provence. Daar mag hij alvast een kruis over maken. Komende zomer wilde de Colombiaanse klimmer opnieuw een gooi doen naar eindwinst in de Ronde van Frankrijk, maar ook dat lijkt op dit moment onrealistisch.