Hield Boris Johnson ook een verjaardagsfeestje tijdens lockdown?

Volgens ITV News organiseerde de vrouw van Boris Johnson een verjaardagsfeestje voor de Britse premier op 19 juni 2020. Het land was toen nog in lockdown. 30 mensen, waaronder de premier zelf, zouden het evenement bijgewoond hebben.

Boris Johnson wordt achtervolgd door feestjes die zijn eigen coronabeleid met de voeten vegen. Nadat aan het licht kwam dat het personeel van Johnson een kerstfeestje had gehouden in december 2020 volgden de berichten over illegale feestjes zich in sneltempo op. ITV News voegt daar nu ook een verjaardagsfeestje op 10 Downing Street aan toe.

Volgens de nieuwssite organiseerde Johnsons echtgenote Carrie Symonds een verrassingsfeestje voor haar man. Het feestje zou rond 14 uur begonnen zijn en duurde ongeveer een half uur. Een 30-tal mensen hadden de premier in de Cabinet Room van de ambtswoning opgewacht met een cake. Volgens een woordvoerder van Downing Street was er inderdaad een bijeenkomst van zijn personeel en zou Johnson die ‘minder dan tien minuten’ hebben bijgewoond. ITV News beweert echter dat er ook mensen van buitenaf bij betrokken waren.

Happy birthday, Boris

De Britse nieuwssite schrijft dat de premier en zijn vrouw na het feestje afwisselend verschillende vrienden van de familie ontvingen in de residentie van de regeringsleider. Op dat moment was het echter verboden om vrienden thuis te ontvangen. ‘We vragen om terughoudendheid en respect voor de regels’, had Johnson 9 dagen eerder nog gezegd op een persconferentie bij het afkondigen van de regels. Downing Street ontkent die tweede beschuldiging categoriek en zegt dat Johnson die avond een klein aantal familieleden buiten heeft ontmoet.

Johnson is voorlopig niet van plan om op te stappen. Hij wacht het rapport af van Sue Gray, een hoge ambtenaar met een onberispelijke reputatie. Zij onderzoekt de verschillende lockdownfeestjes die in Downing Street 10 hebben plaatsgevonden. Als zij stelt dat Johnson de regels heeft overtreden en daarover het parlement misleid heeft, zakt de bodem ­onder de premier helemaal weg.

