EU drijft financiële steun aan Oekraïne op

Josep Borrell, de ‘minister van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie’, maakt zich sterk dat de EU-landen het snel eens zullen kunnen worden over zware sancties tegen Rusland mocht de diplomatie falen. Maar dat pakket is nog altijd niet klaar.

De EU bevestigt haar onwankelbare steun voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne, net als die van andere partners in de regio, zoals Georgië en Moldavië. Dat verklaarden de 27 ministers na hun ontmoeting in Brussel.

De Europese Commissie maakte dat concreet door nog eens 1,2 miljard euro financiële steun te beloven aan Oekraïne in de vorm van leningen en giften, boven op wat al was toegezegd. ‘Dit pakket zal Oekraïne helpen om de financiële noden door het conflict te lenigen’, zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Ze roept lidstaten en het Europees Parlement op dit pakket snel goed te keuren, zodat op korte termijn al 600 miljoen euro kan worden overgeschreven. Voor de langere termijn begint de Commissie aan de uitwerking van een tweede financieel steunpakket om het land te helpen bij zijn ‘modernisering’. Sinds 2014 hebben de EU en Europese financiële instellingen al voor ruim 17 miljard euro aan leningen en giften vrijgemaakt voor Oekraïne.

Josep Borrell, de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid van de EU, kondigde ook aan dat er voorbereidingen beginnen voor een eventuele Europese trainingsmissie van het Oekraïense leger, mochten de lidstaten daarmee instemmen. Symbolischer is het idee dat de 27 ministers zouden vergaderen in de Oekraïense hoofdstad Kiev om de Europese solidariteit met het land te onderstrepen.

De Spanjaard was hard voor Rusland, dat volgens hem door zijn militaire opbouw ‘de donkere herinneringen terugbrengt aan invloedssferen, die niet tot de 21ste eeuw behoren’. Terzelfdertijd waarschuwt Borrell voor alarmisme en blijft hij hopen dat de diplomatieke inspanningen Rusland zullen overtuigen om voor dialoog te kiezen.

Maar mocht de diplomatie falen, dan zal de EU reageren met forse sancties. Borrell maakt zich sterk dat de 27 lidstaten het daarover snel eens zullen worden, gezien hun ‘grote eensgezindheid’. Over de inhoud van de sancties hield hij de lippen stijf op elkaar: ‘Een deel van de afschrikking bestaat erin om geen informatie te geven. Ze zullen op het gepaste moment genomen worden.’

De Nederlandse minister Wopke Hoekstra gaf toe dat het werk nog niet af is: ‘De Commissie en Borrell moeten nu snel met dit potentieel sanctiepakket komen. Het moet stevig zijn, anders heeft het geen zin.’ Op de vraag of er dan geen risico is dat de EU te laat komt, zei Hoekstra: ‘We zetten alles op alles om er via dialoog met Rusland uit te komen. Maar het sanctiepakket opstellen mag geen eeuwigheid meer duren.’