Universiteit van Luik rouwt om wetenschapper die om het leven kwam door verdwaalde kogel

Zondag 16 januari sloeg het noodlot toe voor Matthew Wilson. De 31-jarige onderzoeker, verbonden aan de Universiteit van Luik, was op bezoek bij zijn Amerikaanse vriendin in Atlanta, toen hij per toeval dodelijk geraakt werd door een kogel. Het schot werd allicht gelost door roekeloze buurtbewoners.

‘Het is met diepe droefheid dat het PSILab-team het nieuws vernam van het tragische overlijden van collega en vriend, Matthew Wilson, die op 16 januari een schotwond in het hoofd opliep tijdens een bezoek aan een familielid in Atlanta’, staat te lezen op de website van de Universiteit van Luik. De Britse onderzoeker was verbonden aan de universiteit als postdoctoraal onderzoeker aan de afdeling Astrofysica, Geofysica en Oceanografie. Hij haalde zijn diploma aan de Universiteit van Exeter.

De 31-jarige Wilson was op bezoek in Brookhaven, een wijk in Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia, bij zijn vriendin met wie hij al drie jaar een latrelatie had. Hij zat bij haar thuis toen ze enkele luide knallen hoorden. Zijn vriendin wilde net een kijkje bij het raam nemen en de politie bellen, toen Wilson plots in het hoofd geraakt werd door een verdwaalde kogel.

‘Ik hoorde een kleine explosie aan de kant van het bed’, zei zijn Amerikaanse vriendin aan The Sun. ‘Ik herinner me nog dat een stuk van de muur mijn been raakte. Toen ik het licht aandeed, zag ik dat Matthew ineengezakt was. Ik zag meteen dat hij geraakt was in het hoofd.’ De vrouw probeerde het bloeden te stoppen en belde de hulpdiensten. Wilson bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De kogel doorboorde waarschijnlijk de muur van het huis, schrijven Britse media. ‘Dit incident is allicht het gevolg van individuen die roekeloos een wapen afvuurden’, klinkt het bij de politie. Voorlopig werd er nog niemand opgepakt in verband met zijn dood.

Aan The Times zegt de zus van het slachtoffer dat ze waarschijnlijk nooit zullen kunnen aanvaarden dat roekeloos gedrag van anderen tot de dood van haar broer heeft geleid.

‘We zullen ons Matthew herinneren als een vriendelijke en rustige collega en vriend, met wie we zeer aangename informele gesprekken hebben gevoerd. Wij zullen hem herinneren om zijn Britse flair, zijn gevoel voor humor, zijn zachtaardige inborst en zijn passie voor voetbal’, schrijft de Universiteit van Luik nog in hun afscheid.

Wapengeweld

In de Verenigde Staten vielen er vorig jaar meer dan 20.000 dodelijke slachtoffers door wapengeweld. De vzw Gun Violence Archive houdt de cijfers sinds 2014 bij en zag die bijna jaarlijks stijgen. Het aanscherpen van de wapenwetten ligt politiek erg gevoelig. Zelfs de president is beperkt in zijn macht om beperkingen op te leggen.