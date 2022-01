‘The voice’ is geen Bart De Pauw-verhaal, het is veel meer

Nederland staat op z’n kop door de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in ‘The voice of Holland’. De reactie van John de Mol, de machtigste mediamagnaat in Nederland, was misschien nóg hallucinanter en toonde hoe een oude mediawereld stilaan vervangen wordt door een nieuwe. Wat betekent deze MeToo-zaak voor Nederland? En hoe komt John de Mol hier uit?





Met de Nederlandse journaliste Anouk Van Kampen praten we over de impact van het verhaal en met collega Valerie Droeven over de veranderende mediawereld. ‘What happens in Hilversum, stays in Hilversum’ - dat gaat niet meer.