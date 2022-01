Schutter opent vuur in Duitse universiteit: meerdere mensen gewond

In een aula van de universiteit van het Duitse Heidelberg, in de deelstaat Baden-Württemberg, heeft een man maandag schoten gelost. Daarbij zijn verscheidene gewonden gevallen. De dader, die zelf een student zou geweest zijn, is intussen overleden, zo meldt de politie.

#Heidelberg - Großeinsatz #Neuenheimer Feld: Das ist bisher bekannt: Ein Einzeltäter verletzte mehrere Personen in einem Hörsaal mit einer Langwaffe.

Der Täter selbst ist tot.

Kollegen sind weiterhin mit starken Kräften vor Ort - wir informieren hier weiter! https://t.co/aovlQc99tl — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) January 24, 2022

Op de campus zijn voornamelijk de faculteiten van de natuurwetenschappen en delen van het academische ziekenhuis gevestigd.

De politie gaat ervan uit dat er geen andere daders zijn: ‘Het gebied wordt echter om veiligheidsredenen nog steeds doorzocht’, zo klinkt het.

Er is nog geen informatie over de identiteit van de gewonden en de dader.

Dit bericht wordt aangevuld.

