Striptekenaar die makers van Star warsinspireerde is overleden

Jean-Claude Mézières, tekenaar en co-auteur van de invloedrijke sf-stripreeks Ravian, is afgelopen zaterdagnacht overleden. Hij was een van de geestelijke vaders van de visuele weergave van moderne sciencefiction. De Fransman werd 83 jaar.

‘Met grote droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Jean-Claude Mézières’, aldus zijn uitgeverij in een verklaring.

De tekenaar en Kuifje-liefhebber, die zich op 15-jarige leeftijd aan de striptekenkunst waagde, studeerde aan de Hogeschool voor Toegepaste Kunsten in Parijs. Hij werd voor het eerst gepubliceerd in 1955, in het weekblad Coeurs vaillants.

Het was in 1967 dat Jean-Claude Mézières, geboren in Parijs, samen met scenarist Pierre Christin, Ravian creëerde voor het Franse blad Pilote. Deze ruimte-agent uit de 28ste eeuw zou vele gelaagde avonturen beleven. Het succes leidde tot 25 albums, vertaald in een twintigtal talen.

Mézières heeft vele auteurs na hem beïnvloed en is een van de grote figuren van de Frans-Belgische strip, met een voorliefde voor sciencefiction. Vooral Ravian was bijzonder invloedrijk. Zo haalde George Lucas, de bedenker van de Star wars-films, voor de visuele look van sommige ruimteschepen en personages onmiskenbaar de mosterd bij Ravian. Doorheen de jaren, na de release van Star wars, hebben critici zich afgevraagd wat de invloed was van de strips – met de personages Valérian en Laureline – op de films.