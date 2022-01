Kritiek op Australian Open na verwijderen Peng Shuai-spandoeken

Nadat t-shirts en spanddoeken over Peng Shuai in beslag werden genomen, krijgt de organisatie van de Australian Open veel kritiek. De Chinese tennisster Peng Shuai was eind vorig jaar enkele weken spoorloos, nadat ze de voormalige vicepremier van China had beschuldigd van seksueel misbruik.

Voormalig toptennisster Martina Navratilova heeft stevige kritiek geuit op de organisatie van de Australian Open voor het verbieden van steunbetuigingen aan Peng Shuai. ‘Dit is gewoon zielig’, zei de achttienvoudig grandslamwinnares. ‘De Australische tennisbond capituleert hiermee op hun eigen grandslam voor de Chinese dictatuur, dat vind ik echt heel zwak.’

Afgelopen zaterdag verschenen op Tiktok videobeelden waarop te zien was dat bezoekers van de Australian Open T-shirts en spandoeken moesten weghalen met daarop de tekst ‘Where is Peng Shuai?’. Van de Chinese tennisster werd in november een tijdje niets vernomen nadat ze online de voormalige Chinese vicepremier Zhang Gaoli had beschuldigd van seksueel misbruik. Het leidde tot toenemende zorgen in de tenniswereld over het welzijn van de 36-jarige tennisster.

Na bijna drie weken stilte kwam Peng met een verklaring naar buiten, waarin ze zei dat ze nooit iemand van seksueel misbruik had beschuldigd en dat het slechts om een misverstand ging. De echtheid van haar verklaring wordt in twijfel getrokken.

Volgens de organisatie van de Australian Open moesten bezoekers die uittrekken omdat ‘commerciële en politieke uitingen’ niet zijn toegestaan op Melbourne Park. Navratilova vindt dat onzin. ‘Die is geen politiek statement, maar een statement voor mensenrechten.’

De Franse tennisser Nicolas Mahut zegt dat de Australian Open, die China als grote sponsor heeft, de steunbetuigingen uit commerciële overwegingen liet verwijderen. ‘Wat nou als ze geen Chinese sponsoren hadden gehad’, reageerde hij.