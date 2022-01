Meer kinderopvang dicht dan in december

Vorige week moesten meer crèches en onthaalouders de deuren sluiten vanwege een coronabesmetting dan tijdens de piek in december. 13,3 procent moest minstens voor een dag dicht.

Eind november en begin december vorig jaar werd de kinderopvang ook al behoorlijk zwaar getroffen. In de week van 22 november moest 12 procent minstens voor een dag de deuren sluiten, in de week van 6 december was dat 12,9 procent. Daarna zakte dit weer terug naar 9,2 procent.

Omdat er in de kerstvakantie beduidend minder kinderen naar de opvang gaan, zijn de cijfers voor die twee of zelfs drie weken niet representatief. In de week van 10 januari, de eerste na die vakantie, bleef het cijfer nog laag, op 5 procent. Maar vorige week heeft dus 13,3 procent van de crèches en onthaalouders minstens één dag de deuren moeten sluiten vanwege covid.

Ze volgen daarmee de globale trend in de samenleving, waarbij het aantal besmettingen nog blijft stijgen. Het is afwachten wanneer de piek bereikt zal zijn.