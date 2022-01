Wechat-account Australische premier overgenomen door bedrijf in China

Het account van de Australische premier Scott Morrison op het Chinese sociale medium Wechat is overgenomen door een bedrijf in China. Australische politici beschuldigen China ervan zich met het account te hebben bemoeid.

Het account van Morrison werd in 2019 geopend, maar leek maandag te zijn vervangen door een account met de naam Australian-Chinese New Life (‘Australisch-Chinees nieuw leven’).

Volgens de informatiepagina van het account werd dit pseudoniem op 28 oktober 2021 geregistreerd door het Chinese bedrijf Fuzhou 985 Technology Co., Ltd. De wettelijke vertegenwoordiger van die onderneming vertelde de Australische televisiezender SBS maandag dat de aankoop van de rekening legaal was.

Morrison gaf maandag niet meteen commentaar op de zaak, maar James Paterson, een senator van de regeringspartij, beschuldigde China ervan achter de verandering te zitten. ‘Wat de Chinese regering heeft gedaan door het account van de premier af te sluiten, is ... buitenlandse inmenging in onze democratie’, zei hij tegen 2GB radio, een van de populairste radiostations van Australië. Hij riep Australische politici op om te reageren door Wechat te boycotten.

Het laatste bericht op het ‘Australian-Chinese New Life’-account dateert van 9 juli 2021. Volgens Australische media heeft Morrison sinds die datum geen toegang meer tot zijn account. Alle berichten op het account gaan over aankondigingen van de Australische regering of berichten van de premier van Australië.

Tencent

De Chinese techgigant Tencent, eigenaar van Wechat, ontkende maandag dat het account van de Australische premier Scott Morrison was gehackt of van het platform was verwijderd. ‘Op basis van onze informatie lijkt dit een geschil te zijn over het eigendom van een account. Het account in kwestie was oorspronkelijk geregistreerd door een persoon uit de Volksrepubliek China en werd later overgedragen aan de huidige exploitant, een technologieservicebedrijf’, zegt een woordvoerder van Tencent tegen persagentschap Reuters.

In 2020 blokkeerde Wechat een bericht van Morrison, waarin hij kritisch was over een gemanipuleerd beeld van een Australische soldaat dat door de Chinese regering op Twitter was gezet.