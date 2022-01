Oproep | Heeft u zich doelbewust laten besmetten met het coronavirus?

Besmettingsfeestjes, knuffelen met iemand die positief heeft getest of een staafje met corona per post bestellen. Heeft u zich, net als ex-basketter Pieter Loridon, doelbewust laten besmetten? Of heeft u onlangs gedacht om uzelf te besmetten? En waarom? Stuur een mailtje naar binnenland@standaard.be met uw naam en telefoonnummer zodat we contact met u kunnen opnemen.