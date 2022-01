‘Het Overlegcomité heeft het carnaval van Binche gedood’

‘Carnaval met een Covid Safe Ticket, dat gaat niet. Voor Binche is dat onmogelijk.’ Voor het tweede jaar op rij gaat het carnaval in Binche niet door. Burgemeester Laurent Devin (PS) is kwaad op het Overlegcomité.

Het zag er al een hele tijd niet goed uit, maar het stadsbestuur van Binche leefde op hoop. Het wilde pas beslissen over het carnaval na het Overlegcomité van vorige vrijdag. De kogel is nu door de kerk. Zichtbaar teneergeslagen moest burgemeester Laurent Devin (PS) maandagochtend aankondigen dat het carnaval niet doorgaat. ‘Dit is een mededeling, geen beslissing. Het Overlegcomité heeft het carnaval van Binche 2022 gedood’, zei hij. ‘Een carnaval met Covid Safe Ticket (CST), dat gaat niet. Voor het carnaval van Binche is dat onmogelijk. Dus … het carnaval gaat niet door.’

‘Maandenlang hebben we hoop gekoesterd en dit carnaval voorbereid. Maar de barometer die vrijdagavond werd goedgekeurd, heeft alle hoop de kop ingedrukt voor het carnaval van Binche. Een van de parameters voor die barometer is het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames. Dat moet onder de 65 liggen, en we zitten op dit moment aan 265. En de modellen van de experts geven aan dat het nog meer zal stijgen. Dus ja, de barometer van het Overlegcomité heeft het carnaval van Binche 2022 gedood’, aldus Devin vanop een persconferentie in de hal van het stadhuis waar de ‘Gilles de Binche’ normaal door hem ontvangen worden.

Voor het carnavalsgekke Binche is dit niets minder dan een ramp. Normaal leeft de stad maandenlang op het ritme van de carnavalsvoorbereidingen met tal van bijeenkomsten, repetities en feesten vooraf. De apotheose zijn dan de drie ‘vette dagen’, met als afsluiter Mardi Gras, wanneer de bekende Gilles in vol ornaat door de straten trekken.

Devin is zelf ook Gille en moest vorig jaar een eerste keer beslissen om het carnaval af te gelasten. Geen enkele burgemeester had het hem ooit voorgedaan. ‘De stad en de Binchois hebben er alles aan gedaan om het carnaval toch te kunnen laten doorgaan. Er is een vaccin, men heeft ons aangemoedigd om ons te laten vaccineren, men heeft ons gezegd dat we met 70 procent gevaccineerden opnieuw een normaal leven zouden krijgen. Dat is niet meer het geval, en toch heeft Binche gedaan wat nodig was. De vaccinatiegraad ligt op 85 procent voor de inwoners van Binche. Dat is nodig voor het CST. Maar carnaval met een CST, dat gaat niet’, aldus Devin maandagmorgen.