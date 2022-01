Bekende Turkse journalist opgepakt na ‘beledigen president’

De bekende Turkse journalist Sedef Kabas is zaterdag in voorlopige hechtenis geplaatst omdat zij tijdens een televisie-uitzending president Recep Tayyip Erdogan zou hebben beledigd. Dat heeft de advocaat van Kabas bekendgemaakt.

‘Er bestaat een erg bekend gezegde, dat zegt dat het gekroonde hoofd wijzer wordt. Maar wij stellen vast dat dat niet waar is. Het rund wordt geen koning wanneer het het paleis binnengaat, maar het paleis wordt een stal’, zei Kabas vrijdag tijdens een rechtstreekse uitzending op zender Tele1. Later schreef ze dat ook in een bericht op Twitter en deelde ze het op Instagram.

Vrijdagnacht werd Kabas opgepakt in haar huis in Istanbul. Volgens haar advocaat werd ze uren ondervraagd en daarna in voorlopige hechtenis geplaatst.

De Turkse minister van Justitie Abdulhamit Gül reageerde al op de zaak. ‘Ik vervloek de lelijke woorden waarmee onze president geviseerd wordt’, zei hij. De Turkse journalistenvereniging TGS spreekt daarentegen over een ‘ernstige schending van de vrijheid van meningsuiting’.

Ook Merdan Yanardag, de hoofdredacteur van Tele1, reageerde op de arrestatie: ‘Haar om middernacht opsluiten vanwege een gezegde is onaanvaardbaar’, zei hij. ‘Deze aanhouding is een poging om journalisten, de media en de samenleving te intimideren.’

Mislukte staatsgreep

Op het beledigen van de president staat een gevangenisstraf van één tot vier jaar. In oktober vorig jaar riep het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Turkije op om de wet te wijzigen. Duizenden mensen zijn aangeklaagd en veroordeeld wegens het beledigen van de president.

Sinds de mislukte staatsgreep van 2016 worden steeds meer journalisten en academici opgepakt in Turkije. Volgens de index van de persvrijheid die Reporters Without Borders elk jaar publiceert, staat Turkije op de 153ste plaats op de lijst met 180 landen.