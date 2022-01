Verdachte ontvoering vierjarige Cleo in Australië pleit schuldig

Een 36-jarige man die ervan verdacht wordt afgelopen november de vierjarige australische Cleo ontvoerd te hebben, heeft maandag schuldig gepleit. Dat melden Australische media.

Cleo Smith verdween in oktober vorig jaar op een camping in West-Australië uit de tent van haar familie. Na achttien dagen werd de kleuter levend teruggevonden, op zo’n 70 kilometer van de plek waar ze verdwenen was. Ze zat alleen in een afgesloten huis in de kustplaats Carnarvon. De beelden van de bevrijding van het kind gingen de hele wereld over.

Nog diezelfde dag werd Terrence Darrell Kelly opgepakt, op verdenking van ontvoering van het meisje. In november verscheen hij voor het eerst voor de rechter, waar hij volgens aanwezige media weinig emotie toonde.

Via videoverbinding vanuit de gevangenis pleitte Kelly maandag schuldig aan het met geweld ontvoeren van een kind jonger dan zestien jaar. Hij blijft in hechtenis en moet in maart opnieuw voor de rechter verschijnen. De verdachte heeft vermoedelijk alleen gehandeld en had voorafgaand aan de ontvoering geen band met het kind of haar familie, zegt de lokale politie.

