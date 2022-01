Zeges voor Laurens Sweeck (Hamme) en Eli Iserbyt (Hoogerheide) gaven het seizoen van Pauwels Sauzen - Bingoal nog meer glans. Maar wat hebben we geleerd met het oog op het WK volgend weekend in het Amerikaanse Fayetteville? Alle ballen op Iserbyt in het Belgische kamp? Het zou niet onlogisch zijn.