Danielle Collins houdt Elise Mertens uit kwartfinales Australian Open

Elise Mertens (WTA-26) heeft zich maandag in Melbourne niet voor de kwartfinales van het Australian Open kunnen plaatsen.

In 2 uur en 51 minuten verloor de 26-jarige Limburgse met 4-6, 6-4 en 6-4 van de Amerikaanse Danielle Collins (WTA-30). Om een plaats in de halve finales neemt de 28-jarige Collins het nu op tegen de winnares van de partij tussen de Roemeense Simona Halep (WTA-16) en de Française Alizé Cornet (WTA-61).

Mertens schopte het in 2018 bij haar debuut in Melbourne tot de halve finales, maar kon dat succes tot nu toe niet herhalen. In 2019 eindigde het in de derde ronde, ook de voorbije twee jaar waren de achtste finales het eindstation. Op de andere Grand Slams zijn twee kwartfinales op het US Open (2019 en 2020) haar beste resultaten.