Franse modeontwerper Thierry Mugler (73) overleden

De Franse modeontwerper Thierry Mugler is zondag op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn agent Jean-Baptiste Rougeot laten weten aan het Franse persagentschap AFP.

‘Met grote droefheid moeten we het overlijden melden van de heer Manfred Thierry Mugler (...). Moge zijn ziel in vrede rusten’, luidt het in een verklaring op de Instagrampagina van zijn bedrijf Mugler.

Volgens Rougeot kwam de dood van Thierry Mugler onverwacht, maar de agent benadrukt dat het een natuurlijk overlijden is. De grote couturier had nog plannen en zou begin deze week nieuwe samenwerkingen aankondigen, zei hij.

Thierry Mugler werd in december 1948 in Straatsburg geboren. Hij verhuisde op 20-jarige leeftijd naar Parijs en creëerde in 1973 zijn eigen label ‘Café de Paris’. Een jaar later richtte hij het modehuis ‘Thierry Mugler’ op. Zijn parfum Angel was bij het grote publiek erg geliefd.

Zijn gestructureerde en geraffineerde silhouetten werden al snel een gevestigde waarde. Hij lanceerde ook een eigen parfumlijn. Zijn invloed was vooral groot op de mode van de jaren 1980.

Wereldsterren als Diana Ross en Beyoncé lieten zich graag in creaties van Mugler zien. Beyoncé plaatste zondag een foto van de modeontwerper op haar website met daarbij in het Engels de woorden ‘rust in vrede’. Ross plaatste een foto van zichzelf en Mugler op Twitter waar ze bij schreef: ‘Ik zal je missen Thierry Mugler, het was een prachtige tijd in ons leven’.