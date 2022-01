Week start zonnig

De week start in het zuiden en in het oosten van het land zonnig, ook al kunnen er nog soms lage wolken hangen, vooral in het noordwesten, of is er aanvriezende mist mogelijk.

In de loop van de dag wordt het overal zonnig. Het wordt zo’n 2 graden in de Hoge Venen en 7 graden in Laag-België, meldt het KMI. Er staat een zwakke wind uit zuidoostelijke of veranderlijke richtingen. In de Ardennen waait de wind matig uit het zuidoosten.

Maandagnacht wordt het opnieuw zwaarbewolkt en ontstaat er (aanvriezende) mist. Op sommige plaatsen echter kunnen de opklaringen mogelijk nog tot de ochtend standhouden. Het kwik zakt naar zo’n 1 graad aan zee, zo’n -1 à -2 graden in het centrum en -5 graden in de Hoge Venen. De wind is zwak veranderlijk.

Dinsdag start de dag met lage wolken en aanvriezende mist in de lage gebieden, maar ook in de Ardense valleien. Het ochtendgrijs kan hardnekkig zijn en houdt mogelijk in vele streken de hele dag aan. Vooral in de zuidoostelijke landshelft verwachten we nog een tijdje zonnig weer, alvorens de bewolking ook daar in de namiddag toeneemt. Het blijft droog bij maxima tussen 1 en 5 graden en een zwakke en variabele wind.