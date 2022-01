De Croo: ‘Onze samenleving zal blind geweld nooit aanvaarden’

Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft de rellen tijdens en na de coronabetoging streng veroordeeld. ‘De betrokkenen zullen vervolgd worden’, zegt hij. Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is verbolgen over het geweld.

‘Vrijheid van meningsuiting is een van de fundamenten van onze samenleving. Iedereen is vrij om zijn mening te geven. Maar onze samenleving zal blind geweld nooit aanvaarden, zeker niet tegen onze ordediensten’, zo schrijft De Croo op Facebook. ‘De betrokkenen van vandaag zullen vervolgd worden.’

De politie kondigde al aan dat een gerechtelijke taskforce onderzoek zal voeren naar de relschoppers die doelbewust de confrontatie opzochten.

Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft de rellen fors veroordeeld. ‘Het is ronduit schandalig dat politiemensen die anderen proberen te beschermen, zelf het mikpunt van geweld worden. Dit is geen manifestatie meer, dit is bruut geweld’, zegt ze op Twitter.

‘We moeten luisteren naar ieders mening, maar wie een betoging kaapt en kiest om te vernielen, verliest aan mij een gesprekspartner. Dit is absoluut geen manier om een boodschap over te brengen’, klinkt het nog. Ze bedankt ook de politie en Brussels burgemeester Philippe Close voor hun aanpak van de rellen.

Close zelf zei op Twitter dat het een moeilijke dag is geweest voor zijn stad. Hij dankt de Brusselse politiezones voor hun steun. ‘De fysieke aanvallen waar de politiediensten slachtoffer van zijn geweest zijn onaanvaardbaar. In samenspraak met de procureur des konings zullen we er alles aan doen om de daders te identificeren’, schrijft hij.

Na afloop van de betoging tegen het coronabeleid in Brussel heeft een groep relschoppers bewust de confrontatie met de politie gezocht. Aan metrohalte Merode werd de politie aangevallen met zware voorwerpen, waaronder vuilnisbakken, dranghekkens en kasseistenen. Ook een cameraploeg van BX1 werd aangevallen. De schade aan omliggende gebouwen is groot.

De Brusselse politie heeft zeker een zestigtal personen administratief aangehouden en een tiental personen gerechtelijk. 15 mensen, waaronder drie agenten, werden afgevoerd naar het ziekenhuis.