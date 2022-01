In Brussel is een betoging tegen de coronamaatregelen opnieuw uitgedraaid op rellen. Relschoppers bekogelden de politie met kasseien en dranghekken. Een 70-tal personen werd aangehouden. Een gerechtelijke taskforce zal onderzoek voeren naar de relschoppers. Fotograaf Kristof Vadino was erbij en maakte deze beelden.