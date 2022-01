Colruyt start mosselboerderij voor Belgische kust

De supermarktgroep Colruyt lijkt steeds actiever te worden in het Belgische gedeelte van de Noordzee. Niet alleen investeerde het in windmolens op zee, het start nu ook met het kweken van mossels.

Op een oppervlakte van 1 vierkante kilometer brengt supermarktketen Colruyt vijftig mossellijnen aan. Die moeten zo’n 200 ton aan hangcultuurmosselen opleveren vanaf 2023. Op termijn kan dat meer worden, want Colruyt heeft een concessie over een stuk Noordzee van 4,5 km2, meer dan vier keer de initiële oppervlakte van de zeeboerderij. De boerderij komt niet zo ver van de kust te liggen, op zo’n 5 km in de zee, tussen Nieuwpoort en Koksijde.

De komende dagen worden de boeien rond de zone geïnstalleerd, zodat het scheepvaartverkeer niet over de boerderij kan varen.

Colruyt is al een tijd bezig met het aanvragen van vergunningen en bestuderen van de mogelijkheden voor aquacultuur voor de Belgische kust. Onder andere het bedrijf GEOxyz uit Zwevegem helpt mee om de mosselboerderij aan te leggen.

Colruyt wil zich met deze stap nog meer verticaal integreren. Eerder kocht het in België ook al landbouwgrond voor het telen van groenten.

Mosselen zijn in België heel populair. Jaarlijks importeren we meer dan 25.000 ton mosselen, voornamelijk uit Nederland.