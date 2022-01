Verstekeling overleeft vlucht van Zuid-Afrika naar Nederland in neuswiel van vrachtvliegtuig

Op de luchthaven Schiphol heeft de Nederlandse Marechaussee zondag een verstekeling gevonden in de neuswielkast van een vrachtvliegtuig dat uit Zuid-Afrika afkomstig was. De man maakt het naar omstandigheden goed, zo stelt een woordvoerster van de veiligheidsdiensten.

Groot was de verbazing bij de politie in Schiphol toen ze een man aantroffen in de neuswielkast van een vrachtvliegtuig. Nog groter was de verbazing toen de man nog in leven bleek. De brandweer stelde vast dat hij onderkoeld was en bracht hem naar het ziekenhuis. Zijn leeftijd en nationaliteit zijn nog niet bekend. Door de koude temperaturen en het lage zuurstofgehalte op grote hoogtes is de overlevingskans zeer klein.

Waar de man aan boord is gekomen is nog onduidelijk. Het vliegtuig kwam vanuit Johannesburg en maakte allicht nog een stop in Nairobi in Kenya. De man werd rond 11 uur ontdekt op de luchthaven in Amsterdam, meldt de Koninklijke Marechaussee. Mogelijk zat hij acht uur lang vast op de plek.

In 2016 werd ook al eens een verstekeling aangetroffen op Brussels Airport in het landingsgestel van een vliegtuig dat vanuit Senegal kwam. De man overleefde de vlucht toen niet.