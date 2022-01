De Grote Markt in Sint-Niklaas liep zondag vol met motoren. Ze kwamen er samen ter ere van de 4-jarige kleuter Dean, die eerder deze week dood werd teruggevonden in Nederland.

Na verschillende stille wakes afgelopen week om kleuter Dean te herdenken, was het vanmorgen stoom aflaten in Sint-Niklaas. Om 11 uur vanochtend kwamen de eerste motards al toe op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Tegen de middag waren ze al met zo’n 1.500. Ook een delegatie van de politie zakte af naar de Markt om de kleine Dean een eer te bewijzen.