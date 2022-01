Golfer Thomas Pieters triomfeert in Abu Dhabi: ‘Hopelijk keken ze in België mee’

Thomas Pieters heeft zondag het Abu Dhabi Championship golf op zijn naam geschreven. Het is voor de 29-jarige Antwerpenaar zijn zesde eindoverwinning op het Europese golfcircuit, dat sinds begin dit seizoen als DP World Tour door het leven gaat.

Met een ultieme ronde van 72 slagen toonde Pieters zich de beste in Abu Dhabi. Op de Yas Links-golfbaan hield hij de Spanjaard Rafaël Cabrera Bello en de Indiër Shubhankar Sharma met één slag achter zich.

The leader gets hits first birdie of the final round ??@Thomas_Pieters now leads by 3. #ADGolfChamps | #RolexSeries pic.twitter.com/Rgjae4GqSQ — DP World Tour (@DPWorldTour) January 23, 2022

Pieters, die voor de aanvang van de ultieme ronde de tweede plaats deelde met de Ier Shane Lowry en één slag meer telde dan de Schot Scott Jamieson, zag zijn tegenstanders meteen in de fout gaan. De 29-jarige Antwerpenaar, die in 2016 runner-up werd, nam meteen de leiding. Pieters putte op de achtste hole een birdie weg. De concurrentie, met onder meer de Spanjaard Rafaël Cabrera Bello en de Indiër Shubhankar Sharma, bleef aanklampen en even moest de Belgische nummer een de leiding afstaan nadat hij een bogey moest incasseren op de elfde hole.

De Noor Viktor Hovland leek zich ook in de debatten te mengen, maar ook hij ging in de fout. Cabrera Bello moest als eerste de rol lossen na twee bogeys op de holes vijftien en zestien, waarna ook de Indiër Sharma een bogey moest incasseren. Met nog een hole voor de boeg en twee slagen voorsprong, lukten Cabrera Bello en Sharma op de laatste hole een birdie. Pieters had echter genoeg aan par voor de overwinning en zijn zesde European Tour-zege te vieren. In november vorig jaar won hij ook al de Portugal Masters.

Het Abu Dhabi Championship is zijn grootste individuele overwinning in zijn loopbaan. Meteen ook een vroeg verjaardagsgeschenk, volgende week wordt hij namelijk 30. De overwinning was meteen goed voor een slordige 1.175.000 euro. Thomas Detry, die dag drie afsloot op een gedeelde 37e plaats, had voor zijn slotronde 75 slagen nodig en moest uiteindelijk tevreden zijn met een 53e stek.

The biggest win of @Thomas_Pieters' career!



He becomes the first Belgian winner of a Rolex Series event. #ADGolfChamps | #RolexSeries pic.twitter.com/KEiLIC5XZG — DP World Tour (@DPWorldTour) January 23, 2022

"I just hope all the juniors are watching this back home." @Thomas_Pieters hopes to have inspired all the young golfers back in Belgium ??#ADGolfChamps | #RolexSeries pic.twitter.com/9gcT8xOjod — DP World Tour (@DPWorldTour) January 23, 2022

‘Ik had de hele dag goed de controle op de bal’, verklaarde Pieters. ‘Het putten was niet zoals het moest zijn, maar in het begin voelde ik mij behoorlijk zelfverzekerd. Naar het einde van het toernooi toe, kwam de concurrentie toch dichtbij. Ik hoop dat de junioren dit thuis zien. Als kind keek ik altijd naar de grote jongens en dacht ik dat het onmogelijk was voor mij. Toen verscheen Nico Colsaerts op het toneel, die liet zien dat het wel kon. Dat soort dingen inspireert kinderen en hopelijk kan ik dat thuis ook doen.’

Overwinningen Thomas Pieters:

2015: Czech Masters, KLM Open; 2016 Made in Denmark; 2019 Czech Masters; 2021, Portugal Masters; 2020 Abu Dhabi Championship

2018: World Cup of Golf (Thomas Pieters en Thomas Detry)