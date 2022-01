Tim Hofman excuseert zich voor vrouwonvriendelijke uitspraken die hij tien jaar geleden deed

De Nederlandse presentator Tim Hofman, die het schandaal rond ‘The voice of Holland’ naar buiten bracht, excuseert zich nu zelf voor vrouwonvriendelijke uitspraken. ‘Het was fout, ik schaam me daarvoor.’

Tim Hofman onthulde deze week op zijn Youtubekanaal Boos aan de hand van tientallen anonieme getuigenissen hoe alomtegenwoordig seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The voice of Holland jarenlang is geweest. Er kwam veel lof over zijn empathische benadering naar de slachtoffers toe, maar nu komt de presentator zelf onder vuur te liggen, nadat een oude video is opgedoken waarin hij vrouwonvriendelijke uitspraken doet.

In de video uit 2012 zegt hij over de Nederlandse playmate Zimra Geurts dat ze met iedereen op de foto moet ‘omdat ze toevallig net even grotere tieten heeft dan de rest van Nederland’. Tijdens het interview dat daarop volgt, tipt hij het model om ‘een tiet te laten zien’.

Ook een gesprek uit 2017 waarin Hofman toegeeft weleens te hebben ’getongd met mensen van BNN (de omroep waarvoor hij werkt, red.)’ circuleert op sociale media en lokt kritiek uit.

In een reactie aan onder andere Algemeen Dagblad en De Telegraaf excuseert Hofman zich voor de uitspraken over Geurts, die hij tien jaar geleden deed. ‘Het was fout, ik schaam me daarvoor’, zegt hij. ‘Het was in 2012: backstage bij Spuiten en slikken(Hofman was jarenlang presentator van het programma over drugs en seks, red.). Ik heb veel geleerd sindsdien, zoals over meer van zulke onderwerpen: homofobie, racisme, en validisme. Het was fout en excuses zijn gepast.’