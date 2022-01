Charleroi en AA Gent houden mekaar in evenwicht na zwakke partij

Charleroi en AA Gent hebben er een bijzonder zwakke partij opzitten. 0-0 was dan ook de logische uitslag. Beide ploegen schieten zo niks op in de strijd om een plaats in de top vier.

Charleroi tegen AA Gent was een wedstrijd waar veel op het spel stond. De nummer vijf en zes van de Jupiler Pro League telden voor aanvang immers beiden 35 punten en moesten allebei winnen om in het zog van de top vier te blijven. Alleen … was dat er niet aan te zien. Traag, slordig en amper aanvallende intenties. Beide ploegen wilden vooral niet verliezen, leek het wel.

Bij AA Gent was Gianni Bruno de enige echte spits in de basiself. Tissoudali zit nog steeds op de Afrika Cup met Marokko en Depoitre is nog niet fit. Malede kon vorige week dan weer niet overtuigen en Mboyo ontbrak in de selectie. Bruno kreeg voorin dan maar het gezelschap van Hjulsager, terwijl Castro-Montes post vatte centraal op het middenveld. Ook bij Charleroi was het puzzelen. Coach Edward Still bracht zelfs geen enkele diepe spits binnen de lijnen. Bayo is gehuurd van Gent en mocht daarom niet in actie komen.

Foto: BELGA

Het was dan ook -niet verwonderlijk- lang wachten op echte kansen. Bruno Godeau rukte bij Gent eens mee op naar voor en gaf een goede voorzet richting Bruno, maar die trapte over de bal. Een zure misser voor de Buffalo’s, want er zat meer in die kans. Op het halfuur kwam Gent er even echt door in een voor de rest saaie eerste helft. Castro-Montes had vanop links een scherpe voorzet richting Hjulsager in petto, diens deviatie was echter te zwak. Ook schoten van Castro-Montes en Bruno konden de Carolo’s niet verrassen.

Penaltyfout aan beide kanten

Charleroi zette er op slag van rust een kans tegenover. Zaroury zette Kums in de zestien in de wind met een knappe actie. In het vervolg kreeg Ilaimaharitra een schietkans, maar zijn poging week af. Maar het was allemaal veel te weinig voor een duel waar zoveel op het spel stond. Het vuurwerk dat tijdens de rust buiten het stadion werd afgestoken, was het beste van de avond.

In de tweede helft ontsnapte Gent al snel aan een strafschop nadat De Sart Zaroury op de enkel raakte in de eigen zestien, maar het scheidsrechterteam van Jasper Vergoote zag er geen graten in. De beste kans in de tweede helft was evenwel voor diezelfde Zaroury. Bolat moest alert uit de hoek komen om zijn poging uit doel te zweven. Aan de overkant kreeg tot slot ook Gent geen penalty na een stevige tackle van Petkevicius in de eigen zestien. De aanvaller kwam er wild ingevlogen en had geen bal, maar raakte wel Nurio. Opnieuw zag Vergoote er geen graten in en zo bleef het 0-0 na de zwakke partij van beiden ploegen. Met een punt schieten zowel Charleroi als Gent helemaal niks op. Ze blijven zo op drie punten van nummer vier in de stand Anderlecht, dat zondag nog aan de bak moet tegen KV Mechelen.