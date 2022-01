IS bevrijdt leden uit gevangenis in Syrië: al bijna 90 doden

In het noordoosten van Syrië vinden zaterdag voor de derde dag op rij gevechten plaats tussen Koerdische troepen en leden van de jihadistische terreurgroep Islamitische Staat (IS). Het geweld heeft al aan bijna negentig mensen het leven gekost, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR), dat vanuit Groot-Brittannië de oorlog in Syrië opvolgt.

IS had in de nacht van donderdag op vrijdag een aanval gelanceerd op een gevangenis in de stad al-Hasakah. De jihadisten wilden opgesloten IS-leden bevrijden uit de gevangenis, die zich bevindt in een gebied dat door de Syrische Koerden wordt gecontroleerd.

‘Minstens 28 leden van de Koerdische veiligheidsdiensten, vijf burgers en 56 IS-strijders zijn gedood’ bij de gevechten die op de aanval volgden, zo meldt het SOHR. Een tiental gevangenen is kunnen ontsnappen.

Volgens het Observatorium zitten in de gevangenis zowat 3.500 vermoedelijke IS-leden. Daarbij bevinden zich ook enkele vooraanstaande leden van de terreurgroep.

Een woordvoerder van Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een alliantie van Koerdische en Arabische strijders, bevestigt dat er zaterdag nog altijd gevechten plaatsvinden aan de noordkant van de gevangenis. Er doet zich een ‘uitzonderlijke situatie in en rond’ de inrichting voor, zegt Farhad Shami.

IS heeft de aanval op de gevangenis vrijdag opgeëist via zijn nieuws- en propagandakanaal Amaq.