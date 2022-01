Alle doelmannen out bij Afrika Cup-revelatie Comoren: één geblesseerd, twee met covid

Negen spelers en drie stafleden van de Comoren hebben positief getest op het coronavirus. De kleine eilandengroep wist zich bij de eerste deelname verrassend te plaatsen voor de 1/8ste finales van de Afrika Cup, maar zit nu in de penarie. Eerste doelman Ben Boina is geblesseerd, de andere twee doelmannen legden een positieve coronatest af.

Eerste doelman Ben Boina raakte in de laatste groepswedstrijd, tegen Ghana geblesseerd. En dus blijft er geen enkel inzetbare doelman meer over, want reservedoelmannen Moyadh Ousseini en Ali Ahamada testten beiden positief op Covid.

Hoe het nu verder moet richting de wedstrijd tegen Kameroen, is onduidelijk.

Bij de Comoren speelt Faïz Selemani van KV Kortrijk mee.