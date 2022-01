Gambia van Belgische coach Tom Saintfiet stunt opnieuw: debutant naar 1/8ste finales Afrika Cup

Onze landgenoot Tom Saintfiet (48) en Gambia beleven op de Afrika Cup dankzij een onverwachte plek in de 1/8ste finales een droomdebuut. Op het veld dan toch. Naast het veld is het veeleer een nachtmerrie door de onrust in gastland Kameroen. ‘Honderden zwaarbewapende soldaten met gepantserde wagens escorteren ons naar de wedstrijden.’