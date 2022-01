Honderdtal mensen jaar na uit de hand gelopen betoging opnieuw op straat in Brussel: ‘Nog steeds geen enkele sanctie tegen politie uitgesproken’

Aan het station Brussel-Centraal hebben een honderdtal mensen betoogd tegen politiegeweld in Brussel, nadat bij een gelijkaardige betoging tegen politiegeweld op 24 januari vorig jaar 245 mensen, onder wie 91 minderjarigen, opgepakt en urenlang vastgehouden werden in de kazernes van Etterbeek. De ouders van de jongeren klagen dat er nog steeds geen gevolg is gegeven aan de door hen ingediende klachten.

De betoging werd georganiseerd door het collectief van ouders tegen politiegeweld. Dat werd opgericht door Alexandre Pycke, wiens 16-jarige zoon Simon die bewuste dag werd opgepakt en ook klappen kreeg van de politie.

‘De feiten zijn zwaar. Het gaat om zowel geweld als racisme vanuit de politie. Daar willen we aan herinneren’, vertelt Alexandre Pycke. ‘Er zijn 28 personen die een klacht hebben ingediend bij het parket, twee bij de onderzoeksrechter en er zijn tientallen klachten ingediend bij het Comité P. Dat zijn heel wat mensen. De politieagenten zijn geïdentificeerd, maar een jaar later is er nog geen enkele sanctie uitgesproken’, betreurt de vader.

De betogers klagen aan dat de agenten nog steeds in dienst zijn en contact hebben met burgers. Dat is een gevaarlijke situatie vinden ze. Tijdens de manifestatie getuigden vijf jongeren opnieuw over wat ze hebben meegemaakt en hoe ze daar nog steeds de gevolgen van voelen.

‘Het gaat goed met mijn zoon, maar de manifestatie bezorgt hem veel stress. Hij heeft schrik om terug te keren naar dezelfde plaats en opnieuw te betogen. Ik was verrast om dat van mijn zoon te horen. Hij gaat omdat ik hem dat gevraagd heb, maar anders zou hij uit angst niet komen’, vertelt papa Pycke.